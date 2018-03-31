Kaymakam Şahin Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, 1993 yılında Bingöl'de şehit düşen İsmail Yılmaz'ın annesi Sevim Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

İl Genel Meclis Üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ile Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette anne Sevim Yılmaz'la sohbet eden Kaymakam Şahin, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.

"Şehitlerimizin anne ve babalarının başımızın üzerinde yeri var" diyen Kaymakam Tahir Şahin, "Bizler şehit ailesi, gazilerimiz ve yakınlarını her zaman ziyaret ediyor, hatırlarını soruyoruz. Bugünde bir şehit annesini evinde ziyaret ederek hayır duasını aldık." dedi.