Kaymakam Şahin'in Ailes Ziyareti

Kaymakam ŞAHİN'in Ailes ZiyaretiSayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feruze ERDEN teyzemizin ailesini ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.