Kaymakam Şahin'in Ailes Ziyareti
Kaymakam ŞAHİN'in Ailes ZiyaretiSayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feruze ERDEN teyzemizin ailesini ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.
Kaymakam ŞAHİN'in Ailes ZiyaretiSayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feruze ERDEN teyzemizin ailesini ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam ŞAHİN, "her zaman devletimizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu olduğunu" söyledi.
Kaynak: Habermetre