Kaymakam Şahin'den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ziyaret Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.

Türkiye'deki normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren seyahat yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecine girilmesi ile ilgili vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Pandemi sürecinde vakfın yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA