Kaymakam Şahin'den Dtso'ya Ziyaret

Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Şahin, burada ilçenin ekonomik durumuyla ilgili istişarelerde bulundu.

DTSO Başkanı Bağırkan da oda faaliyetleriyle alakalı bilgiler sundu.

Bağırkan, "Üyelerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Sadece Dinar değil, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçeleri de bizim odamıza bağlı. 700 civarında odamıza kayıtlı üyemiz var. İlçe ekonomilerinin güçlenmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.