Kaymakam Şahin'den bayram ziyareti
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Kaymakam Şahin'den bayram ziyareti

Malatya'nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Şahin'den bayram ziyareti
26.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:46

Malatya'nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlçe Kaymakamı Şahin, beraberinde bazı görevlilerle birlikte, Ramazan Bayramı nedeniyle önce ilçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Emniyet görevlilerinin bayramını kutlayan Şahin, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Polislerin bayramını kutladıktan sonra ilçe Jandarma komutanlığına giderek Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Şahin, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.

İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada, korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında Ramazan ayı sonrasında Ramazan Bayramı'na sağlık içerisinde erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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