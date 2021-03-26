Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
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Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda Salihli Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda Salihli Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile birlikte Salihli OSB'deki firmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu ile birlikte üretim yapan işletmeleri ziyaret eden Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, çalışmalar hakkında bilgiler alarak istişarelerde bulundu. Kaymakam Sağlam, ilçe ve Türkiye ekonomisine katkılarından dolayı firmalara teşekkür etti.

Salihli OSB'nin yeni kurulan fabrikalarla birlikte Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Kayda, "Salihli OSB, başlattığımız çalışmalarla birlikte iş insanlarımızdan büyük talep alıyor. Sektöründe öncü büyük firmalar üretim merkezi olarak Salihli OSB'yi tercih ediyor. OSB'ye hiç yakışmayan derme çatma bir idare binası vardı. OSB'mize ve iş insanlarımıza yakışan bir hizmet binası için hemen çalışmalara başladık ve yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip modern imkanlara ve teknolojiye sahip yeni idare binamızı iş insanlarımızın ve firmalarımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

2. Etapta yeni kurulan fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte Salihli'de işsizliğin azalacağını vurgulayan Başkan Kayda, "Salihli Organize Sanayi Bölgemizde üretim gerçekleştirerek ilçemiz başta olmak üzere ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza, Salihli OSB'mize kattıkları ekonomik değerlerden dolayı teşekkür eder, işlerinde bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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