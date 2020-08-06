Kaymakam Sağlam, maskesiz gezenlere maske taktırdı
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Kaymakam Sağlam, maskesiz gezenlere maske taktırdı

İçişleri Bakanlığının Covid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde de iş yerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu.

Kaymakam Sağlam, maskesiz gezenlere maske taktırdı
06.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:32

İçişleri Bakanlığının Covid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde de iş yerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu. 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu görülürken, kurallara uymayan iş yeri sahipleri ise uyarıldı. Kaymakam Sağlam maskesiz gezenlere ise maske taktırdı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Salihli'de korona virüs denetimi yapıldı. Denetime Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdür Vekili Resul Uygun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy katıldı. Denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kaymakam Sağlam, maskesiz gezen vatandaşlara maske taktırırken, maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Salihli'yi 8 ekip denetledi

"Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile Salihli'de polis, jandarma ve zabıtadan oluşan 8 ekibin denetim gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Sağlam "Denetimlerde toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda bulunan vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardık. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Denetimlerimiz ise ikinci bir emre kadar devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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