Kaymakam Safitürk'ün Şehit Edilmesi Davası

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu sanıklar Devran Aslan, Şerif Mesutoğlu ve Mehmet Deniz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş, Zuhal Dalçin ise duruşmada hazır bulundu.

Bilirkişi raporlarının okunmasının ardından, üzerilerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve müşteki avukatları ile sanıkların avukatları savunma ve beyan için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 24 Eylül'e ertelenen duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşmayı, şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablaları Ayşe Türkhan, Zeynep Bakırkaya ile Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.



Şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dava 10. kez ertelendi ama bitmek üzere. En iyi şekilde biteceğini gördük. Çok ciddi şekilde bütün bulgular toplanmış. Sanırım önümüzdeki duruşmada rahatlamış oluruz." dedi.

İddianame



İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.