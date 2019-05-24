Kaymakam Recep Koşal görevine başladı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın yerine atanan Samsun'un Kavak İlçesi Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış'a gelerek yeni görevine başladı.

Koşal, Sarıkamış'ta olmanın heyecanını yaşadığını, bu güzide ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Recep Koşal'ın iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA