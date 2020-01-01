Kaymakam Pişkin uygulama yapan görevlileri ziyaret etti

01.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:10

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Trafik ekiplerinden oluşan polisler, yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri, başta Cumhuriyet meydanı ve ilçenin giriş çıkış noktalarında çeşitli güvenlik noktaları oluşturarak, durdurulan araçları didik didik aradı. Özellikle eğlence merkezlerinde vatandaşların üst aramasının ardından Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Hastane kavşağında Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada araçlar durdurularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.



Yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güveni sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, eğlence yerlerinin yanı sıra, kıraathane ve internet kafeleri denetlendi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulama saat 24.00 sıralarına kadar devam etti.



Yılbaşı gecesi teyakkuza geçen Tosya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Deniz Pişkin ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Deniz Pişkin'e İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül eşlik etti. Ekiplere meydanda tatlı ikram eden Kaymakam Deniz Pişkin, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennilerinde bulundu.



D-100 Karayolu'nda uygulama noktasında uygulama yapan ekipleri de ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, "yılbaşı gecesi ilçemizde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması vatandaşlarımızın güvenli huzur içerisinde yeni yıla girmesi için kolluk görevlilerimiz emniyet ve jandarma sahada hem trafik hem asayiş uygulamaları yapıyor. Bizde bu anlamda görevini yerine getiren arkadaşları ziyaret ettik. Hem yeni yıllarını kutladık, hem de onlara tatlı ikram ettik, hem de onların motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. Bu vesileyle hepsinin de yen, yılını kutlamış olduk. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Tosyalıların yeni yılını. Yeni yılın ülkemize milletimize ve devletimize tüm islam alemine hayırlar ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA