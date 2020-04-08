Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama noktalarını denetledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama noktalarını denetledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe sınırları içerisinde geçen D-100 Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktalarında, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yapılan çalışmaları denetledi.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Deniz Pişkin, "Yaklaşık 49 km'lik kısmı ilçemiz sınırları içerisinde kalan D-100 uluslararası karayolu üzerinde yaptığımız denetimlerle, seyahatlerin kontrolünü yapıyor ve vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Özellikle büyükşehir plakalı araçlardan yol izin belgesi olmayanların geçişini durduruyor ve işlem yaparak geri dönmelerini sağlıyoruz. Bu denetimleri 24 saat esasına göre hem İstanbul-Samsun hem de Samsun-İstanbul istikametleri üzerinde çift yönlü ve eş zamanlı sürdüreceğiz" dedi.

Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte fedakarca ve sabırla görev yapan kolluk güçlerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA