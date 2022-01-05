Kaymakam Pişkin öğrencilere bere, atkı ve eldiven hediye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Pişkin öğrencilere bere, atkı ve eldiven hediye etti

Kaymakam Pişkin öğrencilere bere, atkı ve eldiven hediye etti
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği (Konya Meslek Edindirme Kursu) kursiyerleri tarafından örülerek hazırlanan atkı, bere ve eldivenler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından öğrencilere dağıtıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği (Konya Meslek Edindirme Kursu) kursiyerleri tarafından örülerek hazırlanan atkı, bere ve eldivenler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından başlatılan "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında elde örülen atkı, bere ve eldivenler Çavuş Mahallesinde eğitim ve öğretim gören ilköğretim öğrencilerine hediye etti.

Kaymakam Pişkin, "Kış şartlarında okula giden çocuklarımızın üşümemesi için KOMEK kursiyerlerimizin hazırladı hediyeleri kendilerine dağıttık. Hediyelerini alan öğrencilerimizin yüzlerinde gülümseme ve gözlerinde mutluluk her şeye değer. Ürünlerin hazırlanmasında, üretilmesinde emeği geçen Kurs idarecilerimize, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Pişkin'in Çavuş Mahallesini ziyaretinde, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, KOMEK Seydişehir (Konya Meslek Edindirme Kursu) Müdürü Şerife Ertürk de hazır bulundu.

Kendine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kendine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

 6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi 'Görmemesi gereken bir şey gördü' deyip kuyuya atmış

6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya atmış

 AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title