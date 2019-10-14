Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi

14.10.2019 13:18

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmaların kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.



İlk olarak Tosya Kaymakamlığının KÖYDES çalışma programı içerisinde yer alan Ermelik Köyü Kuz Mahallesindeki köprü ayaklarının güçlendirilmesi işini inceleyen Kaymakam Pişkin, burada yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Pişkin, "5 metre uzunluğunda 4.7 metre yüksekliğinde 3 adet tahkimat duvarıyla güçlendirilecek köprü ayaklarıyla birlikte köprü üstü zeminde de iyileştirme yapılacak" dedi.



Ardından Kaymakam Pişkin, Tosya Yağcılar Köyü Merkez ve Göl Mahallelerinde yürütülmekte olan kanalizasyon inşaatı yapım işi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Pişkin, Kastamonu İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapımına başlanan inşaat çalışmalarının Kasım ayının sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Köy muhtarımıza, köy derneğimize ve köylülerimize yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni altyapı hizmetinin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA