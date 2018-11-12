Kaymakam Pişkin'in Okul Denetimi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlkokulu'nda denetlemelerde bulundu.

Tosya İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu'dan okul ve öğrenciler hakkında brifing alan Kaymakam Pişkin, daha sonra sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Pişkin, denetlemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'da eğitim-öğretim seviyesini daha yukarılara çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Pişkin, eğitim-öğretim kurumlarındaki denetimlerinin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Denetimlerde, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de yer aldı.