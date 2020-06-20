Kaymakam Pişkin, esnafı tedbirler konusunda uyardı
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Kaymakam Pişkin, esnafı tedbirler konusunda uyardı

Tosya'da korona virüs tedbirlerinin normale dönmesiyle tekrar açılan iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, esnafın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Pişkin, esnafı tedbirler konusunda uyardı
20.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:31

Tosya'da korona virüs tedbirlerinin normale dönmesiyle tekrar açılan iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, esnafın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süre kapalı kalan iş yerleri sürecin normale dönmesiyle birlikte tekrar açıldı. Yeniden açılan iş yerlerini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin esnafın dertlerini sıkıntılarını dinleyerek, salgın hastalığına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi. Esnaf ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Salgın sebebiyle faaliyetlerine ara verilen ve kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik; iş yerlerinde özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedik" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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