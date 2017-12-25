Kaymakam Pişkin Elektrik Kesintilerine Müdahale Etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede enerji nakil hatlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında yapılması planlanan25-28 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan elektrik kesintilerinin, hayatı en az etkileyecek şekilde yeniden planlanmasının sağlandığını bildirdi.



Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki trafo merkezinin Tosya Organize Sanayi Bölgesine (OSB) taşınması ve enerji nakil hatlarının yenilenmesi kapsamında yetkili firma tarafından 25 -28 Aralık tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında bazı köy ve mahallelerin tamamında elektrik kesintisinin yapılacağının açıklandığını hatırlattı.





Planlanan kesinti süresinin kış şartları da dikkatte alındığında, hayatı fazlasıyla olumsuz etkileyeceğinden ilgili firma yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:



"Mevsim şartları göz önünde bulundurulursa 10 saate yakın elektrik kesintilerinin kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum. Özellikle ısınma yoksunluğu yaratacak bu durum okullarımız başta olmak üzere ilçemizdeki olağan yaşantıyı ciddi yönde olumsuz etkileyecek. Firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, daha önce 08.30-17.30 saatleri arasında 8 saat sürmesi planlanan elektrik kesintileri, 10.30-16.00 saatleri arasında 5 saati geçmeyecek şekilde yapılacak. Kesintiler, mahallelerimizin tamamını kapsayacak şekilde yapılmayacak ve özellikle okullarımızın bulunduğu hatlar öncelikli ve ivedilikli değiştirilecektir."