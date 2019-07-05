Kaymakam Pişkin'den köy ziyareti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek için bu tür ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini bizzat kendilerinden dinlemeye her zaman özen gösterdiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştirip, köy halkıyla hasbıhal ediyoruz. Köylerimizdeki ihtiyaç sahibi aileleri, engelli bireyleri, hasta ve yaşlıları, şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını evlerinde ziyaret ediyoruz. Camilerimizin ve okullarımızın da genel tertip ve düzenlerini yerinde görüyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü göstermeye, şefkat elini hissettirmeye ve her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmeye gayret ediyoruz. Milletimizin devletine duyduğu bağlılığın, sadakatin ve sevginin daha da derin ve sağlam olması için çaba sarf ediyoruz."



Ziyarette Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ile İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Kayacı da yer aldı.

Kaynak: AA