Kaymakam Pişkin, afet bölgesi için maaşını bağışladı
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Kaymakam Pişkin, afet bölgesi için maaşını bağışladı

Kaymakam Pişkin, afet bölgesi için maaşını bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD tarafından başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bir maaşını bağışladı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD tarafından başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bir maaşını bağışladı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü. Sel afetinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Türkiye genelinde "Ben de Barım" yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçede kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir maaşını bağışladığını söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bu kampanyaya ilçemizden verilecek katkılara öncülük etmek adına ve vatandaşlık sorumluluğum gereği, ilçe kaymakamı olarak ben de bir maaşımı bağışlayarak kampanyaya destek oluyorum. Tosya'mız yardım kampanyalarına karşı çok duyarlıdır, "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek verecek herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin, afet bölgesi için maaşını bağışladı
Kaymakam Pişkin, afet bölgesi için maaşını bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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