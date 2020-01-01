Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi

01.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:08

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Mehmetçiği yılbaşında yalnız bırakmadı.



Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ yılbaşı gecesini Mehmetçikle geçirdi. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Tuzluca üs bölgesini ziyaret eden Kaymakam Pendik ve beraberindekiler vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerle beraber yeni yıla girdi.



Burada konuşan Kaymakam Pendik, hem ilçenin hem de Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerle yeni yıla girdiklerini söyledi. Kaymakam Pendik, "İlçemizin artık terörle değil huzur ve kardeşlik haberleriyle gündeme gelmesini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimizdir. Asker, jandarma, polis ve korucu güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yılbaşı gecesinde Kato Dağı'nda kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimizle beraber olmaktan muradımız, hem buradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunmak hem moral ve motivasyon vermek hem de Beytüşşebaplıların ve aziz milletimizin selamlarını iletmektir. Bu vesileyle huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, Beytüşşebaplıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. Aziz milletiniz müsterih olsunlar ki fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvelik korucularımız olduğu sürece şanlı bayrağımız gönderden inmeyecek, ezanlarımız minarelerden dinmeyecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA