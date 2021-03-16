Kaymakam Pelvan: "Kureyşliler barajı bölge için oldukça önemlidir"
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Kaymakam Pelvan: "Kureyşliler barajı bölge için oldukça önemlidir"

16.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:06
Kaymakam Pelvan:

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Kureyşler köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Kureyşler köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, "Bölge turizm açısından keşfedilmesi gereken önemli bir yer. Bölgede yapılacak çalışmalar geçmişi aydınlatacaktır. Geçimi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçe ekonomisi açısından turizm alanında atılacak adımlar çok önemlidir. Bölgede bulunan Kureyşler Barajı, Kütahya'da, Kureyşler Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1993-2001 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Bölge tarımı açısından oldukça önemlidir. Köy sorunları ile ilgili muhtarımızdan gerekli bilgileri aldık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaymakam Pelvan: 'Kureyşliler barajı bölge için oldukça önemlidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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