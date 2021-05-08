Kaymakam Pelvan'dan tam kapanma mesaisi

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, tam kapanma sürecinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, tam kapanma sürecinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.

Tam kapanma sürecinde çok bilinmeyen detaylara ilişkin açıklama yapan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, "Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulmaktadır. Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızaların giderilmesi amacıyla kaymakamlığın ve kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir. Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır. Ayrıca, kurallara uyarak salgınla mücadeleye destek veren vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi bu salgın hastalıktan en kısa sürede arındıracağız." diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı