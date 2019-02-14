Kaymakam Pektaş'tan 100 Yaşındaki Emine Nineye Ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, 100 yaşındaki Emine Torun'u ziyaret etti.

Pektaş, Sivas Kongresinin "100. yılı 100 proje" çalışması kapsamında Yeni Mahalle'deki evinde tek başına yaşayan, 100 yaşındaki Emine Torun'u evinde ziyaret etti.

Torun, ziyarette Sivas Kongresi'ni hatırladığını belirterek, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti. Torun, ziyaretlerinden dolayı Pektaş'a teşekkür etti ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni gezme isteğini de iletti.

Kaymakam Pektaş da Torun'u Sivas Valisi Salih Ayhan ile telefonda görüştürdü.

Ayhan, Torun'un Sivas'ın ulu çınarlarından olduğunu dile getirerek, "Emine teyzemizin, anacığımızın ellerinden öperim, duasını eksik etmesin, Sivas'ta 100 ve üstünde 39 yaşayan vatandaşımız var. Onların dualarını almak bizim vazifemiz, onların çok emeği var." dedi.

Pektaş ise Sivas Kongresinin 100. yılı dolayısıyla asırlık çınar Emine Torun'u ziyaret ettiklerini aktararak, "Büyüklerimiz bizim baş tacımız gönlümüzün ilacı. Sadece bir gün değil, her gün yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli de hazır bulundu.

Kaynak: AA