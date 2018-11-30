Kaymakam Pektaş Masa Tenisi Birincilerini Kabul Etti

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Sivas'ta yapılan masa tenisi müsabakalarda birinci olan Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Masa tenisi il birincisi Gökay Eren Kılıç, Muhammed Muhsin Kaya, Muhammed Kalaycı ve Altuğ Arslan kazandıkları kupayla Pektaş'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Pektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere bölge maçları öncesi eşofman ve spor ayakkabısı hediye edeceklerini söyledi,

Pektaş, öğrencilerden bölge elemelerinde birincilik ile Türkiye şampiyonluk kupası beklediklerini dile getirerek, bu başarıların gelmesi halinde son model birer laptop armağan etme sözü de verdi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de turnuva hakkında bilgi vererek, "Okulumuz Sivas'ta liseler arası gerçekleştirilen Genç Erkekler Masa Tenisi Turnuvasında 20 takım arasında il birincisi oldu. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilere raket ve çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarette, Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk ile beden eğitimi ve spor öğretmenleri Erkan Şahin ve Yasin Öztürk de yer aldı.