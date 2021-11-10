Kaymakam Pamuk kilim dokuma atölyesini inceledi - Haberler
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Kaymakam Pamuk kilim dokuma atölyesini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Pamuk kilim dokuma atölyesini inceledi

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçe Halk Eğitim Merkezine bağlı, Kaşlıca Köyünde bulunan kilim dokuma atölyesini ziyaret etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçe Halk Eğitim Merkezine bağlı, Kaşlıca Köyünde bulunan kilim dokuma atölyesini ziyaret etti.

Kaymakam Pamuk, ilçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ile birlikte Kaşlıca Köyünde ziyaret ettiği kursta kilim dokuyan kadınların yaptıkları el emeği göz nuru kilimleri yakından inceledi.

Kaymakam Pamuk, daha sonra Akçatepe Köyü Ortaokulunu ziyaret ederek okulun mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Kaymakam Erkut Pamuk burada öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Pamuk kilim dokuma atölyesini inceledi

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