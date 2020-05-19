Kaymakam Öztürk'ten 19 Mayıs mesajı
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Kaymakam Öztürk'ten 19 Mayıs mesajı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Öztürk'ten 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:56

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Öztürk mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını yaşamanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını bildirdi.

Gençlere seslenen Öztürk, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, birlik ve beraberliğinizi koruyarak, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durarak, kendinizi ve milletinizi eğitim ve spor alanında daima ileriye taşıyarak nice zorluk ve yokluk içinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak öncelikli görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Milletimizin layık olduğu mutlu, huzurlu ve güçlü bir geleceğe kavuşması siz kararlı gençlerin sayesinde olacaktır. Devletimizin ve milletimizin gücü ve imkanları ile her daim Erganili gençlerimizin yanında olacaktır. Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımızın, Erganili hemşehrilerimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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