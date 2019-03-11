Kaymakam Öztürk'ten '12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' Mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk, "Bugün, İstiklal Marşı'nın 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 98. yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğu içindeyiz. Milletimizin kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı; yurdumuzun her bir köşesi işgal altındayken, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile bir milletin topyekün kahramanca mücadelesini dizelere döken bir şaheserdir. Ömrünü vatana ve millete hizmete adamış Mehmet Akif Ersoy, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu cesaret ve kahramanlığı veciz dizelerle ölümsüzleştirerek, bizlere bugünlerimizde de ışık tutmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın istiklal ve istikbaline yönelik her türlü tehdide canını siper ederek geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA