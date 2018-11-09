Kaymakam Öztürk'ten '10 Kasım' Mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; insan sevgisiyle yoğrulmuş, bütünleştirici ve aydınlatıcı düşünce yapısıyla milletimiz ve insanlık için uygar yaşamın, bağımsızlığın, gelişmenin evrensel simgesidir. Büyük şahsiyetler; fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de ülke olarak, kendisini İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve cumhuriyetimizin kurucusu olarak gururla anıyoruz. Silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizle birlikte, Kurtuluş Savaşı'nda istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele eden aziz milletimizin kararlılığını, cumhuriyetimizin kuruluşuna yaptığı öncülükle geleceğe taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - VAN