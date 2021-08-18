Kaymakam Öztürk LGS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilçemiz genelinde ilk 3'e giren Onur Aytimur, Dilan Aytimur, Emine Tileği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve okul idarecilerini makamında kabul etti.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilçemiz genelinde ilk 3'e giren Onur Aytimur, Dilan Aytimur, Emine Tileği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve okul idarecilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Öztürk, Kaymakamlık makamında LGS sınavında yüksek puanlar alarak Batman Fen Lisesi ve Batman Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerle bir araya gelerek kendileriyle sohbet etti. Kaymakam Öztürk, "LGS sınavında göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı sizleri kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen ailelere ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu başarınız bizleri de gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte de sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim hayatınız boyunca başarılı olup çok güzel konumlara gelmenizi diliyorum" dedi.

Kaymakam Öztürk, başarılı öğrencileri tek tek kutlayıp kendilerine tablet hediye ettikten sonra öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre