Kaymakam Öztürk Kent Meydanında İncelemelerde Bulundu.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, yapımı bitme aşamasına gelen kent meydanı alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma şantiye şefi Sancar Erol'dan son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, yapımı bitme aşamasına gelen kent meydanı alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma şantiye şefi Sancar Erol'dan son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Barındırdığı birçok kültürel, tarihi kalıntıların etkileyici görüntüsü ve doğal güzellikleri ile herkesin dikkatini çekecek olan kent meydanı projesi, yerli ve yabancı turistler için önemli bir çekim alanı ve ferah bir mekan olacak.

Hasankeyf için önemli projelerden biri olan ve 10 bin metrekare alan üzerine kurulmaya başlanılan yeni kent meydanı projesi, yüklenici firmanın ağustos ayının sonuna doğru projeyi bitirmesi ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.

Kaynak: Habermetre