Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk'ü belediyedeki makamında ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Tekve ile makamında gerçekleştirdiği sohbette ilçenin eğitim sorunlarını ve bu yıl yapılması planlanan eğitim yatırımlarını anlattı.

Öztürk, Tevke'ye yeni görevinde başarılar dileyerek ve ziyaretten ötürü teşekkür etti.