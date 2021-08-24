Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda 4. Muhtarlar Toplantısı Yapıldı.
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Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda 4. Muhtarlar Toplantısı Yapıldı.

Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda 4. Muhtarlar Toplantısı Yapıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk Başkanlığı'nda kaymakamlık konferans salonunda Ağustos ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk Başkanlığı'nda kaymakamlık konferans salonunda Ağustos ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri;

Covid - 19 tedbirleri kapsamında, köy ve mahallelerde aşılama durumları, Özel idare tarafından kiralanan iş makinaları ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Köylerimizin mevcut talepleri ile daha önce yapılan işlerle ilgili bilgi verilmesi ve köylerimizin yeni taleplerinin alınması gibi konular ele alındı. Toplantıda daire amirleri salgın ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmasının ardından muhtarlarımızın taleplerini dinleyen Kaymakam Öztürk, muhtarların sorularını tek tek cevaplandırdı.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkan V. Abdullah Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı V. Emre Aksu, İlçe Emniyet Amiri Enes Kara, ilgili Daire Amirleri ve muhtarlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda 4. Muhtarlar Toplantısı Yapıldı. - Haberler
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