Kaymakam Öztürk, Aşı Standını Ziyaret Etti.
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Kaymakam Öztürk, Aşı Standını Ziyaret Etti.

Kaymakam Öztürk, Aşı Standını Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı verilen esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik aşılama programı kapsamında pazaryeri meydanında kurulan aşı standında incelemelerde bulundu.

Kaymakamımız Sayın Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı verilen esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik aşılama programı kapsamında pazaryeri meydanında kurulan aşı standında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, Esnaflarımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri, salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını ve en önemli olarak aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımızın aşılarının bir an önce yaptırması konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Öztürk, aşı çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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