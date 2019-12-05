Kaymakam Özkan, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti
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Kaymakam Özkan, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

05.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:34
Kaymakam Özkan, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti

Kaymakamı , Tatvan ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Mahallesindeki merkezde çocuklarla bir araya gelen Özkan, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

dolayısıyla çocukları ziyaret ettiklerini belirten Özkan, "Onlar bizim özel çocuklarımız. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar." dedi.

Ziyaret sırasında çocuklar için yaş pasta kesildi, hediye dağıtıldı.

Özkan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar eşlik etti.

Kaynak: AA
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