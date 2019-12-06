Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi özel çocukları ziyaret etti

06.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:29

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Türk Kızılayı Tatvan Şubesi yetkilileri tarafından engelli çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verdi.



Çağlayan Mahallesi'ndeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret eden Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi, sınıfları dolaşarak zihinsel engelli ve otizmli çocuklarla bir araya geldi. Okul ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, "Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla, Kızılay eşliğinde çocukları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledik. Onlar özel çocuklar ve onlar bizim çocuklarımız. Özel çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar ve bunu onlara sunmak için kaymakamlığımız bünyesinde elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devem edeceğiz. Türk Kızılayı Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar ile Kızılay gönüllülerine bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Bu farkındalığa ayak uydurarak özel çocukların yanında olduklarını belirten Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ise, "Her konuda özel bireylerin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Onları diğer bireylerden ayırdığımız tek nokta, onlara duyduğumuz sevginin fazlalığıdır" ifadelerini kullandı.



Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman'ın da katıldığı ziyaret kapsamında, özel çocuklar için yaş pasta kesildi, hediyeler verildi ve ikramlarda bulunarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA