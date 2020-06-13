Kaymakam Özkan'dan "Veda" ziyaretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda ziyaretlerine başladı.

Veda ziyaretleri kapsamında Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı ziyaret eden Kaymakam Özkan, kurum amirleriyle tek tek vedalaştı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurum amirleri ise Kaymakam Özkan'a tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA