Kaymakam Özkan'dan polislere bayram ziyareti
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezinde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
26.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:08
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezinde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz devam ettiği Tatvan'da güvenlik güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaymakam Özkan, ilçe genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan görevli ekipleri ziyaret etti.
Görevli ekiplerden bilgi alan Kaymakam Özkan, özverili çalışmalarından ötürü polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA