Kaymakam Özkan'dan polis kontrol noktasına ziyaret
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Kaymakam Özkan'dan polis kontrol noktasına ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

23.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:21
Kaymakam Özkan'dan polis kontrol noktasına ziyaret

'in Kaymakamı , ilçe girişinde bulunan kontrol noktasını ziyaret etti.


Gece saatlerinde kontrol noktasına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, burada incelemelerde bulundu. Kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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