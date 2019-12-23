Kaymakam Özkan'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
23.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:21
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Gece saatlerinde kontrol noktasına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, burada incelemelerde bulundu. Kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. - BİTLİS
Kaynak: İHA