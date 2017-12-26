Kaymakam Özkan'dan Okul Ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.



Sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerle okulları inceleyerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Özkan, bu kez ise Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Müzekki Ergin ve okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Özkan, okulun durumuyla ilgili bilgi alarak, sınıfları dolaştı.



Ziyarette öğrencilerle sohbet edip, bol bol tavsiyelerde bulunan Kaymakam Özkan, daha sonra ise okul binasını inceleyerek, okulun yönetici ve öğretmenleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. - BİTLİS