Kaymakam Özkan'a "Vergi Haftası" ziyareti
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Kaymakam Özkan'a "Vergi Haftası" ziyareti

Bitlis'in Tatvan Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman, Vergi Haftası dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

24.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:51
Kaymakam Özkan'a

'in Tatvan Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman, dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte Kaymakam 'a ziyarette bulundu.


Vergi Dairesi heyetini makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle; Kaymakam Özkan, kurum çalışanlarının vergi haftasını kutlarken, Vergi Dairesi heyeti ise Kaymakam Özkan'a çiçek takdim ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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