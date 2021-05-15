Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle bayramlaştı
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Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede yaşayan gazileri ve şehit ailelerini ikametlerinde ziyaret ederek bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede yaşayan gazileri ve şehit ailelerini ikametlerinde ziyaret ederek bir araya geldi.

Kaymakam Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da eşlik ettiği ziyaretler çerçevesinde kent merkezi ve dış mahallelerde yaşayan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ziyaretler, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerin konutlarına girilmeden evlerinin önünde gerçekleştirildi. Özdemir ve Bayındır ile beraberindekiler, şehit yakınları ile gazilerin Ramazan Bayramını tebrik ederek, bir süre sohbet etti, hal hatırlarını ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Ziyaret edilen şehit yakınları ile gazilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

Bayram ziyaretlerine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Duygu Karadoğan, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan ile Türkiye Harp Malulü,Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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