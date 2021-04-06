Kaymakam Özdemir, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Özdemir, mesajında işgal güçleri ve yerli işbirlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak, Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla AA'nın 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirterek, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

101 yıllık koca bir çınar olan AA'nın değişen, büyüyen ve gelişen ülkenin dünyadaki ilk sesi olduğunu aktaran Özdemir, kurtuluş mücadelesine birebir tanıklık eden AA, bugün her alanda kalitesinden ödün vermeden ilkeli haberciliğini devam ettirdiğini belirtti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden AA çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız, ilkeli ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Başarılı çalışmalarını takdirle izlediğimiz milli ajansımızın bundan sonra bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yayın yılları diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz