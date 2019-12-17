Kaymakam Özadalı'ya ziyaret
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Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Sason Gençlik Spor Kulübü yönetimi ve oyuncuları Kaymakam Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.

17.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:42
Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Gençlik Kulübü yönetimi ve oyuncuları Kaymakam Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Sason Gençlik Spor takımı, kendilerini yalnız bırakmayan, her türlü desteği gösteren Özadalı'ya teşekkürlerini ileterek, üzerinde isminin yazılı olduğu 02 numaralı forma hediye etti.

Kaymakam Özadalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel hediye için misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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