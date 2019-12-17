Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

17.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:42

Sason Gençlik Spor Kulübü yönetimi ve oyuncuları Kaymakam Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Sason Gençlik Spor futbol takımı, kendilerini yalnız bırakmayan, her türlü desteği gösteren Özadalı'ya teşekkürlerini ileterek, üzerinde isminin yazılı olduğu 02 numaralı forma hediye etti.

Kaymakam Özadalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel hediye için misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA