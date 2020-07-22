Kaymakam Otcu'dan Tarsus İŞGEM'e ziyaret
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret etti.
22.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret etti.
Otcu, İŞGEM Genel Müdürü Adem Gül ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Ateş'ten bilgi aldı.
İŞGEM'lerin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Otcu, çalışanlara başarı diledi.
Genel Müdür Gül de çalışmalarından bahsetti.
Kaynak: AA