Kaymakam Otcu'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret
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Kaymakam Otcu'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü'yü evinde ziyaret etti.

05.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:56
Kaymakam Otcu'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Kaymakamı Kadir , 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü'yü evinde ziyaret etti.

Örücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Otcu, yakından ilgilendiği Örücü'nün çocuklarına da oyuncak hediye etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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