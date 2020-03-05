Kaymakam Otcu'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

05.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:56

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü'yü evinde ziyaret etti.

Örücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Otcu, yakından ilgilendiği Örücü'nün çocuklarına da oyuncak hediye etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de hazır bulundu.

Kaynak: AA