Kaymakam Onay, "Kırmızı Düdük" Dağıttı

Kavak Kaymakamı Fahri Onay, Kurban Bayramı'nda olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Kırmızı düdük" uygulaması kapsamında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtım programına katıldı.

Kavak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce Ankara-Samsun D 795-02 Karayolu 19 Mayıs Mahallesi Hürgaz Kavşağı mevkisinde uygulama yapıldı.

Onay, uygulamada Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan "Kırmızı düdük" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük logolu tişört ve şapka giydirdi, kırmızı düdük ve yapmaları gerekenlerin yer aldığı broşürler dağıtarak, konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uygulama ile çocukların aileleri üzerindeki etkisini kullanıp trafikte en az şekilde hata yapmalarını sağlamanın amaçlandığını anlatan Onay, "Kırmızı düdük projesi çocuklar ve sürücüler üzerinde olumlu etki yapacaktır. İnşallah bu proje trafik kazalarını en aza inmesine veya hiç olmamasına vesile olur." dedi.