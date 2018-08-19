Kaymakam Onay'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kavak Kaymakamı Fahri Onay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Onay, mesajında, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Bayramların toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Onay, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Onay, şunları kaydetti:

"Bayramlar, komşu, akraba ve hastaların ziyaret edildiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi için adım atıldığı, muhtaç durumda olanlara yardım elinin uzatılarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin bir kez daha anımsatıldığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı bayramlarımız, aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım."