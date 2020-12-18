Kaymakam Ömer Saygılı'dan fabrika ziyareti
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Kaymakam Ömer Saygılı'dan fabrika ziyareti

18.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:56
Kaymakam Ömer Saygılı'dan fabrika ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada incelemelerde bulunan Saygılı, yetkililerden bilgi aldı, fabrika çalışanlarıyla sohbet etti.

İstihdama katkı sağlayan fabrikaların destekçisi olduğunu vurgulayan Saygılı, "Önceki yıllarda Kavak ilçesi işsizlik dolayısıyla önemli miktarda göç vermiş. Gördüm ki bu yerlerde göç nedeniyle bazı mahalleler tamamen boşalmış, bazı mahallelerde de yaşlı kişiler kalmış. Artık başta tekstil, konfeksiyon fabrikaları olmak üzere ilçemizde fabrika bacaları yükselmeye başladı." dedi.

Saygılı, ilçenin sanayileşme yolunda ilerlediğini ifade ederek, "İnşallah ilçemizdeki işsizlik sorunu tamamen halledilecek. İşsizlik nedeniyle baba ocağını terk ederek gurbetlere çıkan gençlerimiz, ilçesine dönecek. Hem fabrikada çalışacak ve hem de babadan kalma toprağını ekerek kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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