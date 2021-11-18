Kaymakam Oktay Erdoğan gazi ve şehit yakınlarını ağırladı
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şubesi'nin yönetimini ağırladı.
FIRAT, MALATYA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şubesi'nin yönetimini ağırladı.
Alparslan Fırat başkanlığında, Kaymakam Oktay Erdoğan'a ziyarette bulunan şube yönetimi öncelikli olarak Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini sundu.
Şube Başkanı Fırat, derneğin çalışmaları, üye sayıları ve kimlerin dernekte üye olarak bulunduğunu, yönetim kurulunun şehit analarından oluştuğu bilgisini verdi.
Kaymakam Oktay Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit anaları, şehit yakınları ve şehitlerimiz başımızın tacıdır." dedi.
Fırat, Kaymakam Erdoğan'a şehitlerin isimlerinin yer aldığı kitap hediye etti.
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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri