Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.

Hisarcık-Emet karayolunda yol emniyet kontrolü yapan polis ekiplerini denetleyen Kaymakam Okatan, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Okatan, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polislere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA