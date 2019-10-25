Kaymakam öğrencilerle okul bahçesinde kitap okudu
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.
Seydişehir Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan ÇOGEP projesi kapsamında Seydişehir Merkez ilkokulunun bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Kaymakam Aydın Erdoğan Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğretmenler ve 400 öğrenci katıldı.